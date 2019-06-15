Soru hırsızı FETÖ’cülere mahkemeden ceza yağdı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 2012'de düzenlenen sınava ilişkin soruların FETÖ tarafından ele geçirilip mensuplarına sızdırılmasına ilişkin 79 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti 51 sanığa 1 yıl 10 ay 15 günden 9 yıl 7 aya kadar hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti 10 sanığın dosyasını ayırırken, 18'inin de bütün suçlamalardan beraatine karar verdi.