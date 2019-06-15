‘Şüpheliler Odatv ve CHP adayı’

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu olayla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: "Saldırıyı kınıyorum. Saldırıda birinci şüpheli, muhtemelen Odatv'nin başlattığı çarpıtma haberden sonra sosyal medyada başlatılan algı operasyonudur. İkinci olarak da, -Murat Alan kendisi de bize bahsetmişti- İstanbul Büyükşehir Başkan adaylığına soyunan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığıyla ilgili bir haberimiz vardı. Alan'ın uzun süre çalışarak hazırladığı bir haberdi. Yayın yasağı kararı aldırılmıştı. İki yıl önce de muhabirimiz Adnan Sular, İmamoğlu'nun yakınları tarafından saldırıya uğramıştı. Bunun da ikinci saldırı olabileceği yönünde şüphem var." Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıyı kınadı. Altun, "Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki saldırının failleri adalet önünde hesap verecek" dedi