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Bakanlık duyurdu: O teröristlerle ilgili önemli detay!

İçişleri Bakanlığı: -İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan Sarya kod adlı Emine Toy olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Baran kod adlı Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 16.6.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 14:16
Bakanlık duyurdu: O teröristlerle ilgili önemli detay!

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride yer alan Yılmaz Begiç olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 3 kalaşnikof, AKS 74U tüfeği, M-16 tüfeği, 2 tabanca, 2 el bombası ve termal kıyafet şemsiye ele geçirildi.

Yapılan araştırmada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan "Sarya" kod adlı Emine Toy, birinin gri kategoride yer alan "Baran" kod adlı Yılmaz Begiç, birinin de "Rubar Sosin" kod adlı Fehmi Yiğit olduğu belirlendi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediliyor.

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Bakanlık duyurdu: O teröristlerle ilgili önemli detay!
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