İBB’den iftıralara anlamlı yanıt: Makam değil hizmet aracı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun, her fırsatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alarak 'israf var' iddialarına İBB'den anlamlı cevap geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "Birilerinin makam aracı dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araç" denilerek İstanbul'a hizmet için kullanılan araçlar tek tek tanıtıldı."İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüzölçümüne ve 16 milyona yakın nüfusa sahip, 7 gün 24 saat yaşayan dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır" denilen açıklamada ambulans, itfaiye, Beyaz Masa ile yerinde çözüm, cenaze hizmetleri, şantiye kontrol, yol bakım onarım, park bahçe denetimleri, zabıta kontrol ve denetimleri, böcek ilaçlama, mobil iletişim noktaları gibi birçok alanda araçların hizmet verdiği kaydedildi. Açıklamada, kiralık araçların kişisel amaçla değil, İstanbullulara en iyi şekilde hizmet etmek için kullanıldığının altı çizildi.