İmamoğlu 17 günde FETÖ’nün kasası Erkan Karaarslan’a 2 milyon 52 bin 280 lira ödeme yapmış!

BUGÜN NELER OLDU

İmamoğlu'nun; FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın belediye ve kamu kurumlarına 'Danışmanlık' adı altında eğitim verdiği 'EYÖNTEM EYöntem Eğitim ve Araştırma Anonim Şirketi'ne para aktardığı tespit edildi.Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu 'EYÖNTEM Eğitim ve Araştırma Anonim Şirketi'ne 9 Mayıs 2016 tarihinde 297 bin 550 lira, 26 Mayıs 2016 tarihinde ise 1 milyon 754 bin 730 lira aktardığı bildirildi. İmamoğlu'nun Erkan Karaarslan'a 17 günde iki defa ihale vermesi dikkat çekiyor.Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; 18 Nisan 2016 tarihinde Beylikdüzü Belediyesi kurumsal kapasitesinin artırılması hususunda yürütülecek olan eğitim ve hizmet alım işini ihaleye çıkardı. Söz konusu ihaleyi Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu 'EYÖNTEM Eğitim ve Araştırma Anonim Şirketi aldı. Söz konusu şirkete 297 bin 550 lira bedel ödendi.Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; 10 Mayıs 2016 tarihinde yeni gelir kaynaklarının yönetimi kapsamında gelirlerin artırılması için bir eylem planı oluşturulması, ilave gelir kaynaklarının temini ve yeni gelir kaynaklarının yönetimi projesi kapsamında kullanılacak yazılımların temini hizmet alım işini ihaleye çıkardı. Söz konusu ihaleyi de, Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu 'EYÖNTEM Eğitim ve Araştırma Anonim Şirketi aldı. Karaarslan'ın şirketine 1 milyon 754 bin 730 lira bedel ödedi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı; Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihalelerde yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı ve 2 Ağustos 2016'da Erkan Karaaslan ile 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 11 Ağustos 2016 günü emniyete teslim olan Karaaslan, 18 Ağustos 2016'da tutuklandı.Erkan Karaarslan, FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kaldı, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Eylül 2017 tarihinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak Karaarslan'ı şartlı tahliye etti. Erkan Karaarslan'ın tahliye kararına Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ardından Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ekim 2017 tarihinde Erkan Karaarslan hakkında, 5271 sayılı CMK'nın, 94. maddesi gereğince yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.Erkan Karaarslan, 19 Ocak 2019 tarihinde Ankara İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin ortak çalışması kapsamında Ankara'da gizlendiği eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Karaarslan'ın üzerinden kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Erkan Karaarslan, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.Erkan Karaarslan, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hem danışmanlığını yürütmüş, hem de kendisi ve yakınları üzerine kurdurduğu şirkete karşılıksız ödeme yapmıştı.CHP-İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 17 Nisan 2019 tarihinde İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası aldı.AK Parti, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini 16 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. AK Parti'nin ardından MHP de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP'nin başvurularını görüşüyor.Kurul; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileyecek veya Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını onaylayacak.