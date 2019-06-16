‘İstanbul güzel bir geleceğe yürüyecek’

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu: "Büyük Türkiye davasına sahip çıkmak, milletimizin birlik ve beraberliğini gözetmek hepimizin ortak görevidir. Bu sebeple 23 Haziran'da İstanbul'un, milletimizin hakemliğinde güzel bir geleceğe yürüyeceğini düşünüyorum. Bakanlık olarak daha önceki seçim süreçlerinde olduğu gibi vatandaşlarımızın güven içerisinde oylarını kullanabilmeleri ve kritik altyapılarımızın bu süreçte sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaları ilgili kamu kurumları ve operatörler ile koordineli olarak yürütüyoruz."