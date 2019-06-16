Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kilis'te "canlı bomba" yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

'te "canlı bomba" yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

'in Elbeyli ilçesi sınır hattında terör örgütü PYD/'ya ait olduğu değerlendirilen "canlı bomba" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram TNT bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019 17:28
Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Suriye'deki çatışmalı bölgelerden yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

CANLI BOMBA YELEĞİ VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, ilçeye bağlı Çangallı köyü Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlere ait "canlı bomba" yeleği ve patlayıcılar olduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir "canlı bomba" yeleği ve yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar sürerken, söz konusu malzemeleri getiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis'te "canlı bomba" yeleği ve patlayıcı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN