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Mezuniyet töreninde evlenme teklif etti

Giriş Tarihi: 16.6.2019
Mezuniyet töreninde evlenme teklif etti
Eğitımlerıni tamamlayarak komiser yardımcılığı rütbesine hak kazanan özel harekatçı 497 komiser yardımcısı, düzenlenen törenle mezun oldu. Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Çolak, ilk üç dereceye giren komiser yardımcılarına diploma ve hediyelerini verdi. Özel harekatçıların gösterilerinin ardından komiser yardımcısı Muhammet Pişirici, komiser yardımcısı Vuslat Ulukaya'ya evlilik teklifinde bulundu. Çİftin yüzüklerine bağlanan kurdela özel harekatçıların kullandığı bıçakla kesildi. ANKARA
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Mezuniyet töreninde evlenme teklif etti
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