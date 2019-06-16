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Ortak yayının yapılacağı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'nun ortak yayın yapacağı ve çevresinde; canlı yayına az bir süre kala, alınan yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019 18:23

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kongre merkezi ve çevresi araç ve yaya girişine kapatıldı. Ortak yayının yapılacağı kongre merkezi içindeki stüdyoda ise saatler öncesinden bomba araması ve genel temizlik çalışmaları yapıldı.

Kongre merkezinin bahçesine ise yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu. Her iki adayın da 20.00 sularında Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. Programın yapılacağı kongre merkezi havadan da görüntülendi.

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Ortak yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı
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