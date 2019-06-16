Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi

Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Testi'ne geç kalma tehlikesi yaşayan öğrenci, polis motosikletine bindirilerek okula götürüldü.YKS'nin üçüncü oturumuna girmek için evinden çıkan öğrenci Halil , sınava gireceği Mühendislik Fakültesine gitmek için toplu taşıma aracına binmek istedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 18:21
Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi

Bir süre beklediği aracın gelmemesi üzerine sınava gecikeceği korkusu yaşayan Bodur, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın öğrencilere yardım olunması yönündeki talimatı üzerine harekete geçen bir motorize polis, Bodur'un bulunduğu bölgeye gitti.

Polis motosikletine bindirilen Bodur, bu sayede sınava yetişti.

Halil İbrahim Bodur, yaptığı açıklamada, polis teşkilatına teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Polisi arayarak üniversite sınavına geç kalacağımı söyledim. 'Bir ekibiniz beni üniversiteye kadar bırakabilir mi' dedim. Bana 'Sana ekip gönderceğiz' dediler. Ben telefonu kapattıktan çok kısa bir süre sonra sağ olsunlar motorlu polis ağabeyi gönderdiler. Ağabey de sağ olsun beni sınava yetiştirdi." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN