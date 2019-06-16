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Son dakika haberi! 'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, önce 3 ardından 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 09:47
Son dakika haberi! Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Daha önce aynı operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.

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Son dakika haberi! Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
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