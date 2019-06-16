Son dakika: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak yayını canlı izle! Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını ne zaman başlayacak?

Türkiye bu akşam tarihi bir geceye tanıklık edecek. Bu akşam yapılacak olan Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Türk televizyon tarihi açısından bir ilk olacak canlı yayında Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu seçime bir hafta kala canlı yayın da seçim vaatlerini açıklayacaklar. Peki, Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını saat kaçta? Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm Türkiye'nin gözünün çevrildiği canlı yayın ile ilgili tüm detaylar…

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU ORTAK YAYINI CANLI İZLE!

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ile ilgili tüm detayları bu başlık altından bulabilirsiniz…