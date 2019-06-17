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'den flaş askerlik düzenlemesi açıklaması!

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemi düzenlemesi hakkında açıklamada "Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya cumaya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz." dedi. Muş, ayrıca "Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 17.6.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 15:37
AK Parti'den flaş askerlik düzenlemesi açıklaması!

Mehmet Muş şunları söyledi:

OKULA BAŞLAMA YAŞI

İlkokula başlamaya yaşı 66 aydan 69 aya çıkartılıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN

Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz.

Üç yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulundukları yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Buraya Diyanet İşleri'ndeki sözleşmeli personeli de ekliyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin konuştu

ASKERLİK TEKLİFİ

Önümüzdeki salıdan yani yarından itibaren askerlik kanunuyla ilgili düzenlemenin görüşülmesine devam edeceğiz.

Şu an geldiğimiz noktada grupların tavsiyelerini değerlendirdik. İnşallah yarından itibaren çalışmaları yürütüp cumaya kadar bu teklifin genel kuruldan geçmesini beklemekteyiz.

Celplerle ilgili yetki savunma bakanlığındadır.

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AK Parti'den flaş askerlik düzenlemesi açıklaması!
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