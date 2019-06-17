Bahçeli’den İstanbul mesajı: Vakit Binali Yıldırım vaktidir

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün İstanbul Ataköy'deki bir otelde hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.Türkiye'nin farklı illerinden gelerek İstanbul'a yerleşen vatandaşların, kendi memleketleriyle bağlarını koparmadıklarını kaydeden Bahçeli, aynı zamanda 3 kıtanın sevdalılarının da İstanbul'da buluştuğunu belirtti.Bahçeli, hep birlikte Türkiye olarak anıların, acıların bir olduğunu, hemşehri duygusunun çok güçlü ve özel bir bağ olduğunun altını çizerek hep birlikte büyük bir aile olunduğunu söyledi. Bahçeli, "Temiz bir vicdanın, temkinle pekişmiş bir vazife şuurunun, sağduyu ve teenniyle perçinlen- miş birlik ve beraberlik ruhunun başarılı olması kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir. İnanırsak, iddialarımızı fikir, çalışma ve samimiyetle desteklersek yapamayacağımız şey yoktur. Emanete riayet edip ehline teslim edersek manevi vebalden kurtulmuş oluruz" dedi.MHP lideri Bahçeli dün Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp çıkışında çocuk tekvandocular, Bahçeli ile fotoğraf çekildi.23 Haziran'da kardeşliğin ve huzurun kazanması arayışında olduklarını vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:"23 Haziran'da milli birlik ve dayanışma ruhuyla birlikte hemşehrilik duruşunun öne çıkması, ağırlıklarından kurtulması amacındayız. Milli beka hasımlarının, ülkemizin istikrarına göz koyanların, milli varlığımıza diş bileyenlerin fırsat bulamayacağı bir neticenin 23 Haziran'da çıkmasını ümit ediyoruz."Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın etle tırnak gibi olduğunun altını çizerek, "Cumhur İttifakı'na gölge düşürmeye yönelik girişimler beyhudedir.Fikirsiz, samimiyetsiz, köksüz ve vicdansız zihniyet sahiplerinin attıkları nutuklar da kendileri gibi boşlukta kalmaya mahkumdur. Cumhur İttifakı İstanbul'u ehline emanet etmek için seferberlik başlatmıştır. Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmaya kararlıdır. Cumhur İttifakı, İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir. İstanbulluların tecrübeyi bağrına basacağından ve İstanbul'a yakışır bir hizmet için Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım'ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğinden de zerre şüphem yoktur" diye konuştu.31 Mart'taki seçimlerde kuşkulu oy pusulalarının bulunduğunu ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:"Görünen odur ki, İstanbul seçimlerine şaibe bulaştıranlar CHP'nin adayına sıkı sıkıya sarılmışlar, umut bağlamışlardır. İstanbul'un iradesi alenen karalanmıştır. Göz göre göre İstanbullulara ihanet edilmiştir. 23 Haziran, bu şaibelerin ortadan kalktığı, çalınan oyların sahibine teslim edildiği, maşeri vicdanın huzura ve rahata erdiği bir seçim olacaktır. İstanbul hak ettiği değere kavuşacak, 31 Mart'tan bu yana İstanbul'u oyalayanlardan sandıkta hesap sorulacaktır."Bu arada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da Bahçeli'yi ziyaret etti.