‘Bu nasıl bir hınç nasıl bir düşmanlık’

AK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde yaşanan yıldırma politikası, zulüm ve baskıyı protesto etmek için Bolu Belediyesi önünden yola çıkan işçiler Ankara'ya yaklaştı. Hizmet-İş Sendikasınca düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün altıncı gününde yürüyüşün için İstanbul, Aksaray ve Eskişehir gelen sendika üyelerinin de katılımıyla 250 kişilik grup, Çamkoru mevkisinde toplandı. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, başlattıkları yürüyüşün bir doğa yürüyüşü olmadığını, adalet, hak ve onur mücadelesinin sembolik bir parçası olduğunu söyledi. Her gün ortalama 20 kilometrelik mesafeyi yürüdüklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:







"Altı gündür arkadaşlarımız emekleri, ekmekleri, işleri, gelecekleri ve çocukları için yürüyorlar. Bu yürüyüşün tarihi bir yürüyüş olduğunu, önemli bir yürüyüş olduğunu, bir hak ve adalet mücadelesinin geleceğimizle ilgili bir mücadele olduğunu dile getiriyoruz. Burada sadece Bolu'daki arkadaşlarımız değil, yarın başta İstanbul'da olmak üzere 23 Haziran'dan sonra gelişmelerin ne olacağını bilmiyoruz. Arkadaşlarımız, dün bir sendikanın başkanlar kurulunda yapılan açıklamayı lütfen takip etsin. Nasıl bir hınçla, nasıl bir düşmanlıkla, nasıl bir gözü dönmüşlükle geldiklerini görüyoruz. O yüzden İstanbul'da bir iki belediyede yaşadıklarımızı başka belediyelerde ve büyükşehirde de yaşayıp yaşamayacağımızı bilmiyoruz. Bu yürüyüş onun için üyelerimize yönelik baskıları önlemek, işten çıkartmalara karşı dirençlerini artırmak, mücadele güçlerini yükseltmek ve dayanışma içerisinde olmaları için de sembolik bir yürüyüştür."

Bolu Belediyesinde işten çıkarmaları protestonun 55'inci günü olduğunu anımsatan Arslan, "Attığımız adım, işten çıkartmaya karşı bir mücadale, işten çıkartmaya karşı bir tavırken sendikal güvence için olumlu bir adım olacaktır" dedi.

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