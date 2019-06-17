CHP adayından seri yalanlar

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yayına CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yalanları damga vurdu. İşte yalan ve gerçekler: 1- Ordu-Giresun Havalimanı VIP Salonu'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Basit" dediğini iddia savundu.
"Bu Vali tam bir it" ifadesini kullandığı emniyet tutanaklarına yansıdı. 2- 31 Mart seçimleri için "Oy sayımına itiraz etmedik" dedi.
Oysa CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi oylarının sayımını durdurmak için iki kez İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. 3- AK Parti Adayı Yıldırım, İmamoğlu için "Aralarındaki oy farkının 29 bin 408 olduğunu açıkladı" dedi. İmamoğlu, inkâr etti.
1 Nisan'da sekizinci kez açıklama yapan İmamoğlu, "29 bin 408 oyla öndeyiz. Aradaki fark kapanmayacak derecede. Biz öndeyiz" demişti. 4- "Şu zarf, 4 oy var burada. Oyları çıkarıyoruz. Muhtarlık seçimi aynı zarfta, ilçe belediyesi meclis üyesi seçimi, pırıl pırıl, ilçe belediye başkanlığı seçimi, 25'i AK Parti kazandı. Bu da pırıl pırıl. Şaibesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na dokunuyor. Yani şu 20 TL. Diyorsun ki, 'Senin 20 TL'nin 5 TL'si sahte' Buna hiç kimse inanmaz" dedi.
İlçe belediye başkanlığı ve il genel meclisi oyları YSK sistemine doğru yazılmış. İBB oyları ise 39 sandıkta 0, 22 sandıkta ise 1 olarak YSK sistemine işlenmiş. 5- FETÖ ile irtibatının olmadığını iddia etti.
İmamoğlu; FETÖ'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan tutuklanan ve FETÖ'nün 'belediyeler imamı' olduğu ifade edilen Erkan Karaarslan'ın şirketine 2 milyon 52 bin 280 lira ödeme yaptığı tespit edildi. İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, Karaarslan'ın sahibi olduğu EYÖNTEM Eğitim ve Araştırma Anonim Şirketi'ne 9 Mayıs 2016'da 297 bin 550 lira, 26 Mayıs 2016'da ise 1 milyon 754 bin 730 lira aktardığı bildirildi. İmamoğlu'nun Karaarslan'a 17 günde iki defa ihale vermesi dikkat çekiyor.
İmamoğlu, FETÖ kanalı STV'de yorumculuk yaptı, destek ziyaretlerinde bulundu. 6- İBB verilerin kopyalamanın güvenlik açısından hiçbir riski olmadığını öne sürdü.
İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı yürütmenin durdurulması kararında, veri tabanının kopyalanmasına neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanmaıs istendi. 7- Beylikdüzü'nde kişi başına 9.5 metrekare yeşil alan olduğunu iddia etti.
İlçede kişi başına düşen yeşil alan 3.44 metrekare. 8- "Yalan konuşmam" dedi.
Yunan Ethnos gazetesinin "İstanbul'u fetheden Yunanlı" manşeti için "Uydurma bir internet sitesi" dedi. Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden Ethnos'a röportaj bile verdiği anlaşıldı.
Katıldığı programda çekim yapan 4 kameramanın görevine son verildiğini söyledi, CNNTürk bu iddiasını yalanladı.
Habertürk TV'de seçim gecesindeki "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum" sözleri hatırlatıldı. Bu sözlerini de inkar etti.
İBB'deki makam odasına astığı Atatürk tablosunun kaldırıldığını iddia etti. Tablonun İmamoğlu'nun ekibi tarafından götürüldüğü ortaya çıktı.