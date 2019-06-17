Çölleşme ve kuraklığa Türkiye’de çözüm arayacaklar

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesi başta olmak üzere uygulamaya konulan projelerle dünyanın geleceğine katkı sunan Türkiye, bu yıl çölleşme ve kuraklıkla mücadeleye yönelik programlara ev sahipliği yapacak.17 Haziran Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Günü'nün 25. yılı kapsamında uygulanacak ve bugün başlayacak etkinlikler kapsamında Türkiye Toprak Bilimi Derneği ile 'Uluslararası Toprak kongresi', TEMA ile 'Çocuklar Forumu' ve 'Sivil Toplum Kuruluşları Forumu' Türkiye Toprak Bilimi Derneği ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile 'Gençlik Forumu' Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile 'Kadınlar Forumu' düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 10 ülkeden üst düzey temsilciler, 19 ülkeden 45 uzman, 12 ülkeden 58 araştırmacı ve akademisyen Türkiye'yi ziyaret edecek.1970'li yıllarda Türkiye'de deniz, göl ve barajlara taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bu rakam 154 milyon tona düştü. 2023 hedefi ise 130 milyon tona düşürmek.