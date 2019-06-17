Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tebrik mesajı

'dan Komutanlığı'na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümünde bir tebrik mesajı yayınladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tebrik mesajı

Erdoğan'ın Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'e gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Denizlerde güvenliğimizin sağlanması, ulusal çıkarlarımızın, çevrenin ve doğal kaynakların korunması görevlerini başarıyla yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemizdir. Teknolojiye uyumu, harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle milletimizi gururlandıran, üstlendiği tüm vazife ve sorumlulukları her zaman başarıyla yerine getireceğine inandığım Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünde, tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Venezuela'dan Türkiye çağrısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tebrik mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN