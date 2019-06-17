Erdoğan: Davaya kırgınlık asla olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 94 Ruhuyla Cihannüma Kadim Dostlar Büyük buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

"TARİH MURSİ'NİN ŞEHADETİNE YOL AÇAN ZALİMLERİ ASLA UNUTMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir, tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır. Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler."

"BUGÜN GELECEĞİNE GÜVENLE BAKAN BİR İSTANBUL VAR"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayı anımsatan Erdoğan, "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." diye konuştu.

1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul olduğunu belirten Erdoğan, "Hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var." dedi.

"VERİ KOPYALAMA İŞİ FETÖ SANATIDIR"

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki verilerin kopyalanmasına ilişkin, şunları söyledi:

"Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır."