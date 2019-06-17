Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

'de operasyonu

'de düzenlenen operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 11:41
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli ile bu kişilerden uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde ve üst aramasında 112,11 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), bir hassas terazi ile bir öğütücü ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN