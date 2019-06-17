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rejimine haddini bildiririz

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019
Suriye rejimine haddini bildiririz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Dışişleri Hatay Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdi. Bağımsız bir dış politika izlediklerini belirten Çavuşoğlu, özetle şunları kaydetti:
(Suriye'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin.
Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhtırası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın işbirliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür.
Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil.
2002 yılından bu yana dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye katladık, 242'ye ulaştık, dünyada 5. sıradayız. Şimdi hedefimiz 270.
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Suriye rejimine haddini bildiririz
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