Türkiye ekran başına kilitlendi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bir hafta kala gerçekleşen ortak yayın, sadece İstanbul'da değil birçok kentte vatandaşları ekran başına kilitledi. Bazı noktalarda vatandaşlar yayını dev ekranlardan takip etti. Yerli, yabancı 170 gazeteci de programın yapıldığı alanın hemen yanında kurulan dev ekranda ortak yayını izledi. Yıldırım, çıkışta şöyle konuştu: "Sorulara samimiyetle cevap verdik. Süre yetersiz tabi, İstanbulluları da uykusuz bırakmak gibi bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Düşüncelerimizi paylaştık, kararı İstanbullular verecek. İnşallah İstanbul'da samimiyet, tecrübe kazanacak. Karar İstanbulluların." İmamoğlu da "Türkiye demokrasisi adına çok önemli bir başlangıç anıdır" dedi.