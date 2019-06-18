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Adıyaman merkezli / operasyonu

Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında 15 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 10:16
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında esnaf, örgüte ait şirket çalışanı, memur, meslekten ihraç edilen hemşire ve işçilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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