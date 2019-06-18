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adayının yalanları devam ediyor! Canlı yayında yalan rüzgarı

adayı 'nun, Başkan adayı ile gerçekleştirdiği ve moderatörlüğünü CHP yandaşı 'nın yaptığı ortak yayın öncesi moderatör Küçükkaya bir otelde gizli görüşme yaptıkları ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu skandalı inkar edemeyen İmamoğlu 2-3 dakika bir görüşme yaptığımız doğru ifadelerini kullandı. Ancak CHP adayı bugün katıldığı bir canlı yayında Küçükkaya ile 15-20 dakika görüştüklerini söyledi. Böylece İmamoğlu yalanlar hanesine bir yenisini daha eklemiş oldu. İşte CHP adayanın o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 18.6.2019 22:24 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 22:35
CHP adayının yalanları devam ediyor! Canlı yayında yalan rüzgarı

CHP adayı İmamoğlu'nun, AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği ve modarötörlüğünü CHP yandaşı İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayın öncei modarötör Küçükkaya bir otelde gizli görüşme yaptıkları ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu skandalı inkar edemeyen İmamoğlu 2-3 dakika bir görüşme yaptığımız doğru ifadelerini kullandı. Ancak CHP adayı bugün katıldığı bir canlı yayında Küçükkaya ile 15-20 dakika görüştüklerini söyledi. Böylece İmamoğlu yalanlar hanesine bir yenisini daha eklemiş oldu. İşte CHP adayanın o ifadeleri:

CHP adayının yalanları devam ediyor!

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CHP adayının yalanları devam ediyor! Canlı yayında yalan rüzgarı
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