Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin salonunda o ayetler yer alacak: "O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

1 MİLYON 450 BİN KİTAP KATALOGLANDI

Kitap tasnif ve kataloglama işlemleri hızla sürerken, 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kütüphanenin giriş bölümünün de tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Kütüphanenin iç kısmında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kitapların yer alacağı raflar yerleştirilmeye başlanırken, öğrencilerin ve araştırmacıların kullanacağı okuma alanları da hazırlandı. 5 milyon kitabın yer alacağı kütüphanede şu ana kadar 1 milyon 450 bin kitabın kataloglama işlemi tamamlandı.

PRESTİJ SALONDA ALAK SURESİ AYETLERİ

Kütüphanede, çocuklar, öğrenciler ve araştırmacılar için özel bölümler yer alacak. Kütüphanenin prestij okuma salonunda ise önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Kütüphanenin kubbesinin altında yer alan kemerde Alak Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali yer aldı. Kemere, "O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir" yazıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN CEP SİNEMASI DA OLACAK

Kütüphanede özel koleksiyonlar, nadir eserler, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürler de kullanıcılara sunulacak. Kütüphanede bir de eski ve yeni ciltleme işlerinin yapılacağı Kitap Şifahanesi yer alacak. Restoran ve kafelerin de yer alacağı kütüphanede, çocuklar için cep sineması da yapılacak. Kütüphanede 2 bin 400 araçlık otopark da bulunacak.

ŞİLİ'DEN KİTAP GELDİ

Kütüphaneye Gazeteci Yazar Mehmed Şevket Eygi, 2000 yılında hayatını kaybeden müzisyen ve bestekar Cinuçen Tanrıkorur'un arşivleri bağışlanmıştı. Son olarak da tarihçi-akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel Kütüphanesi'ni bağışladı. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurtdışındaki temsilciliklerden de kitap bağışları geliyor. Şu ana kadar Katar, Fransa ve Şili'den kitapların geldiği belirtildi.

ERDOĞAN DA EL YAZMASI KURAN BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özel olarak ilgilendiği kütüphaneye bir el yazması Kuran-ı Kerim bağışladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ve 'en karlı yatırımım' dediği Ömer Nasuhi Bilmen'in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu'nun da yer aldığı şahsi kütüphanesinin, açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi bünyesine alınması bekleniyor.

3-4 AY İÇİNDE AÇILACAK

Başkan Erdoğan, 23 Mayıs'ta, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı dolayısıyla düzenlene toplantıda, " Cumhurbaşkanlığında 5 milyon ciltlik kütüphaneyi yaptık. 3-4 ay içinde açılışı yapılacak. Eski Rami Kışlası'nı da İstanbul'da 6 milyon ciltlik bir kütüphane olarak şu anda yapıyoruz. Bunlar dev mi, değil. 150 milyon ciltlik kitaba sahip olan dünyada kütüphaneler var. Bizimki bu noktada çok gerilerde. Bir şeye başlarsak biter, başlamazsak bitmez. Milyonları konuştuğumuz kütüphanemiz yoktu, ama şimdi var." açıklamasını yapmıştı. Kütüphanenin ekim ayında hizmete açılması hedefleniyor.