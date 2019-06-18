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Erzincan merkezli 5 ilde /PDY operasyonu

Operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerden oluşan 7 kişi gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 12:48
Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Erzincan merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 asker yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma sonucu Erzincan merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara, İzmir, Ağrı ve Sivas'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 7 asker yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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