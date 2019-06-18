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'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, aranan 2 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 17:40
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Denizli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Şüpheliler, Merzifon Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "mahrem askeri yapılanması" içinde oldukları, şüphelilerle ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu değerlendirilen 2 subay, 3 astsubay ve bir meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dün Balıkesir, Denizli, Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalanmıştı.

Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.

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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon
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