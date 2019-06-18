Kahraman şehidin babası: Şehitler ölmez oğlum da ölmedi

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Yıprak köyünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Yeter Evran oğlunun tabutuna sarılarak "Oğlum yavrum şehidim benim" diye feryat etti.Babası Hayrullah Evran ise "Elhamdülillah Müslüman'ız. Vatanımız ve bayrağımız için varız. Vatan sağ olsun. Allah razı olsun vatan sağ olsun. Ne mutlu bize böyle bir evlat yetiştirdiğimiz için. Şehitler ölmez oğlum da ölmedi" dedi.Törene protokol üyelerinin yanı sıra askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.Tören alanına getirilen şehidin tabutuna sarılan eşi Canan Evran, eşinin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.Köy meydanında düzenlenen cenaze töreni akabinde Öğle Namazına müteakip İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, silah arkadaşlarının ve vatandaşların omuzlarında köy mezarlığına götürülerek burada toprağa verildi.