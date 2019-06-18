Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranan olduğu belirlendi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 23:34
Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilc¸e Kayadağ ko¨yu¨ kırsalında bugün "S¸ehit Jandarma Onbaşı Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan, sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut olduğu belirlendi.

Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mus¸, Elazıgˆ ve Bingo¨l'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN