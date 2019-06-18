Son dakika: MSB'den ABD'nin S-400 mektubuna yanıt!

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderildi. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı; bilinen görüşler detaylı olarak aktarıldı.



Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 06 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderildi. https://t.co/3AxG6Ei2tE#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/UafJUiZrEC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2019