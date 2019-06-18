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Mursi için yurt genelinde cenaze namazı kılındı

Darbeci Sisi yönetimi tarafından yargılandığı Mahkeme salonunda şehid olan eski Mısır Cumhurbaşkanı için genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Giriş Tarihi: 18.6.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 13:59
Mursi için yurt genelinde cenaze namazı kılındı

Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehid olması üzerine dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye Genelinde de binlerce kişi gıyabi cenaze namazı kıldı.

HAPİS ZULMÜYLE ŞEHİT EDİLDİ

Mursi, sabah saatlerinde ailesinin ve avukatının katıldığı törenle toprağa verilmişti. Öte yandan Mursi'nin şehadeti, ihmal olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.

Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine atılan Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda şehit olmuştu.

Muhammed Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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Mursi için yurt genelinde cenaze namazı kılındı
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