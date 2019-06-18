Son dakika haberi: Binali Yıldırım mı, İmamoğlu mu? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları anketi son durum nedir?

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine sadece 5 gün kaldı. Pazar günü yapılacak seçimler vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı

23 Haziran seçimleri öncesinde ORC firmasının yaptığı ankete göre Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta kimin önde olduğu belirlendi. 12-14 Haziran tarihleri arasında tam 6580 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Özellikle seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, hangi adayın önde olduğunu merak ediyorlar. ORC'nin gerçekleştirdiği ankete göre hangi adayın ön planda olduğu rakamlarla gösterildi. Peki, 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarında hangi aday önde? Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte ORC'nin gerçekleştirdiği son dakika anket sonuçları…

BİNALİ YILDIRIM MI İMAMOĞLU MU ÖNDE? İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI ANKETİ

23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde yapılan ankete göre hangi adayın önde olduğu belirlendi. İşte anket sonuçları…