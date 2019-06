Baş verir ama başımızı eğmeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Sarıyer'deki Eski Büyükdere iskelesi'nde düzenlenen Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin programına katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında şu mesajları verdi:Türkiye olarak son 6 yıldır her biri diğerinden ağır siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalıyoruz. Son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar birilerini çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Savunma sanayisi ileri bir Türkiye her yıl ülkemize sattıkları silahlar üzerinden milyonlarca dolar kazanan silah baronlarının işine gelmiyor. Göreve geldiğimizde yerli savunma sanayimiz yüzde 20'yi oluşturuyordu, şu anda yüzde 70'e çıktık. Güvenliğini sağlamış bir Türkiye, terör örgütleri eliyle iç siyasetimizi yönlendiren çevrelerin işine gelmiyor.Doğu Akdeniz'de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim sondajlarımızdan neden rahatsızlık duyuyor? Geçen (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron açıklama yapıyor; 'Türkiye oradan çekilsin'. Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın? Türkiye bırak kıyıdaş olmayı, garantör ülkedir. Burada Yunanistan, İngiltere konuşabilir. Niye? Garantör ülkedirler. Ama sen konuşamazsın. Senin bir şirketin varmış. Senin şirketin de şirketin kadar konuşur. Daha ileri gidemez. Total. Ama biz işin içindeyiz.Şimdi bizim 4 tane gemimiz var. 2'si sondaj, 2'si arama. Bazen bize fedailik yapıyorlar. Biz de bütün bu noktada Deniz Kuvvetlerimiz ile yerimizi alıyoruz, aramaya devam ediyoruz. Geçenlerde (Rum yönetimi) bizim oradaki personelimize tutuklama çıkaracaklarını söylediler. Biz de onlara dedik ki, 'Sıkıyorsa gelin alın.' Buna güçleri yetmez. Çünkü biz Türkiye'yiz buna fırsat vermeyeceğiz. Gemilerimizin dördü de çalışmalarını sürdürecek. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyiz. Açık ve net söylüyorum; Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Gerekirse baş veririz ama hukuksuzluk karşısında asla başımızı eğmeyiz.Dünyaya demokrasi dersi verenlerin 251 kardeşimizi şehit eden FETÖ'cülere sahip çıkmasının mantıklı sebebi olabilir mi? Biz bağımsızlığımızı birilerinin ihsanına borçlu değiliz. Biz masa başında kirli pazarlıklarla değil, cenk meydanında yapılan gazalarla kurulan bir ülkeyiz. Bin yıldır bu topraklardayız. Bu milleti hafife alanlar er ya da geç yanıldıklarını anlayacaktır.(S-400) O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız. NATO üyesi Yunanistan'ın S-300 alması sorun olmazken, Türkiye'nin S-400 edinmesi karşısında niçin bu kadar gürültü koparıyorlar? Bu da manidar. O da Rus füzesi, bizim aldığımız S-400 de Rus füzesi. Bulgaristan S-400 alıyor ses yok ama Türkiye için var. Slovakya, ses yok ama Türkiye için var. Kusura bakmayın. Biz de savunma noktasında her türlü tedbirimizi alıyoruz ve alacağız.