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Hatalar kasten ve organize şekilde yapıldı

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019
Hatalar kasten ve organize şekilde yapıldı
CHP İstanbul adayının 'Oylar çalındı' ibaresi geçmediğini söyleyerek algı operasyonu yaptığı YSK'nın gerekçeli kararında, seçimin yenilenme nedenlerine ilişkin net ifadeler yer alıyor. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Çalındı' ibaresinin geçmediğini belirttiği YSK, 212 sayfalık gerekçeli kararında 'Oylar çalındı' ibaresinden çok daha vahim bir tespit yer alıyor. Seçimin neden iptal edildiğini detaylarıyla ortaya koyan YSK, kararın 11. sayfasının son paragrafında çok önemli bir tespitte bulundu. Kararda "Tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil bilakis kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığını gösterdiği" belirtildi. Tam kanunsuzluk vurgusunun yapıldığı kararda Anayasanın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine karar verilmiştir" denildi.
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