Hulusi Akar’dan Patrick Shanahan’a cevap mektubu

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın S-400'lerden vazgeçilmezse F-35 eğitimlerinin biteceği ve yaptırımların uygulanacağının ifade edildiği mektubuna cevap mektubu gönderdi. Bakanlığın açıklamasında, "Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir" denildi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Patrick Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" çekildiğini bildirdi.