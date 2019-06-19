Son dakika haber: Askerlik süresi düştü! Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Bedelli ücreti son durum detayı!

Yeni askerlik sisteminin gündemin en önemli başlıklarından birisi olma durumu devam ederken, son dakika haberleri ise yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, getirilen düzenleme yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişiklikleri içeriyor. Geçtiğimiz günlerde müjdeyi paylaşan ve yeni askerlik sistemi maddelerini Twitter üzerinden duyuran Başkan Erdoğan, düzenlemenin hayırlı olmasını dilemişti.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK? İŞTE SON DURUM

Son dakika haberine göre Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.

Genel Kurulda, temel kanun olarak görüşülen teklifin, 1. bölümündeki ilk 6 maddesi kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından yürütülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.

Teklifin, "Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilebilir" hükmüne, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının verdiği önergeyle "Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamaz" ibaresi eklendi.

Teklifin görüşmeleri Genel Kurulda devam ediyor.

EN SON GELİŞMELER NELERDİ?

Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklif bulunuyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eğitim ile ilgili dün (Salı) Meclis Başkanlığı'na sundukları yasa teklifine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, askerlik kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Celp sayısından terhislere kadar birçok başlığa değinen Muş, asker Alma Kanunu'nda bazı maddelerde değişikliğe gidileceğini sözlerine ekledi. Öte yandan Muş, teklifin TBMM Genel Kurulu'ndan geçeceği tarihe ilişkin çok önemli sözler kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

İlgili kanun teklifinde öne çıkan konulardan birisi bedelli askerlik ücreti durumunda. Ücret konusuna değinen Erdoğan, son noktayı koydu ve fiyat bilgisini duyurdu. Bilindiği gibi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da daha önce 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı belirlediklerini ifade etmişti.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...