Vaadi çok icraatı yok

BUGÜN NELER OLDU

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde vaatlerinin büyük bir kısmını yerine getirmedi. İmamoğlu 37 vaadinden 5 yılda sadece ikisini hayata geçirebilmiş. İstanbul'a 150 kreş vaadinde bulunan CHP adayı İmamoğlu, başkanlık yaptığı Beylikdüzü'ne 11 kreş sözü vermeine rağmen görev süresince sarece bir tane kreş açtı. İmamoğlu'nan açtığı o kreşe kabul için de şartlar oldukça garip: Anne çalışıyor olacak. Ailenin gelir seviyesi düşük olacak. Aylık 531 lira ücret alınacak. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde hastane, gençlik Merkezi, kent sineması, Kordonfest gibi vaatlerini yerine getirmedi. Beylikdüzü belediyesinin borçları için 4 yılda 25 milyon TL faiz ödemek zorunda kaldı, Beton ve asfalt yolları süpürme makinelerine 2018'de 15 milyon lira ödendi.