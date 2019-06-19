Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Vaadi çok icraatı yok

Vaadi çok icraatı yok

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019
Vaadi çok icraatı yok
Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde vaatlerinin büyük bir kısmını yerine getirmedi. İmamoğlu 37 vaadinden 5 yılda sadece ikisini hayata geçirebilmiş. İstanbul'a 150 kreş vaadinde bulunan CHP adayı İmamoğlu, başkanlık yaptığı Beylikdüzü'ne 11 kreş sözü vermeine rağmen görev süresince sarece bir tane kreş açtı. İmamoğlu'nan açtığı o kreşe kabul için de şartlar oldukça garip: Anne çalışıyor olacak. Ailenin gelir seviyesi düşük olacak. Aylık 531 lira ücret alınacak. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde hastane, gençlik Merkezi, kent sineması, Kordonfest gibi vaatlerini yerine getirmedi. Beylikdüzü belediyesinin borçları için 4 yılda 25 milyon TL faiz ödemek zorunda kaldı, Beton ve asfalt yolları süpürme makinelerine 2018'de 15 milyon lira ödendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Vaadi çok icraatı yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN