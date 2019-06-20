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Bahçeli: İyi niyetle izah edilemeyez

Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun program öncesi Binali Yıldırım'ı devre dışı bırakarak gizli görüşme yapmasıyla ve seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 11:58
Bahçeli: İyi niyetle izah edilemeyez

İşte Bahçeli'nin açıklamaları;

"İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim. İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır.

"İYİ NİYETLE İZAH EDİLEMEZ"

16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir."

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Bahçeli: İyi niyetle izah edilemeyez
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