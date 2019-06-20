Başkan Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

"Bahçelievler'de hayallerimize uygun şekilde yükseltmek ve yüceltmek, eserler bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz çalışacağız. Ahde vefanız için yol arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

"BİNALİ YILDIRIM'IN HAZIRLIĞI VAR..."

Önümüzdeki dönemde Binali Yıldırım kardeşimizin de Bahçelievler'le ilgli çok önemli hazırlıkları var. İnşaAllah bunların açılışlarını da birlikte yapacağız. Büyükşehir Belediyemizi, ilçe belediyemizi bugün açtığımız eserlerimiz için de tebrik ediyorum.

Kardeşlerim biliyorsunuz pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenileme seçimi var. Bu seçimde iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Bir tarafta da terör örgütlerinin destekliyoruz dediği Millet İttifakı adayı...

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI! MODERATÖRLE ANLAŞTI, SORU GELDİ KART ÇIKTI!

Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa adayları da aynı şekilde yalan söylüyor. İşte sayın Yıldırım'la TV programına çıkacakları zaman moderatörle Marmara otelinde bir araya geliyorlar ve hazırlıklarını yapıyorlar birlikte ve programa o şekilde çıkıyor. Ve hemen oturduğu yerin yanında kutular, kutuların içinde de kartonlar. Soru geliyor, kart çıkarıyor. Hazırlanmış. Ama ne diyor? "Ben böyle bir şey yapmadım" diyor. Ama ne oldu? Kabul etmek zorunda kaldılar.

SİZE LAYIK BİR ADAYLA SEÇİME GİRMEK İSTEDİK

Gelelim adayımıza. Hizmetleriyle, yaptıklarıyla İstanbullulara layık bir aday ile seçime girelim dedik.

CHP ADAYININ SİCİLİ SAYIŞTAY RAPORLARINDA VAR

CHP adayı ne yaptı? Sayıştay raporu diye sahte belgelerle ortaya çıktı? CHP adayının sicili Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı. İşte Beylikdüzü Belediyesindeki Sayıştay raporu ortaya çıktı.

BUNU BİZE DEĞİL KENDİNE SORACAKSIN

Kim çaldı diyor bu şahıs! Bunu bize değil kendine soracaksın. Fail ortada. Pazar günü bu milli irade hırsızlarına gereken dersi vermeye hazır mıyız? Daha mazbatasını almadan gidip Anıtkabir defterine Belediye Başkanıyım diye imza attı. Bu nasıl iş? Bu ne hız? İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verdiği mazbata nihai mazbata değildir. O nerededir? YSK'nın verdiği mazbatadır. Bunları ben yaşadım. İyi bilirim.

ANITKABİR YÖNETİMİ O KAĞIDI ÇEKTİ ALDI!

Ne oldu? YSK bu mazbatayı geri çekti mi? Çekti. Anıtkabir'de yazdığı kağıda ne oldu? Mazbata çekilince Anıtkabir yönetimi o kağıdı çekti aldı.

BELEDİYE VERİLERİNİ KOPYALAMAYA ÇALIŞTI

Belediye verilerini kopyalamaya çalıştı. Koruyacağım yalanını söyledi. Zaten 2 yerde yedeklenen verileri dışarıdan 2 kişiye görev verip kopyalamaya çalıştı. Bu FETO metodudur. Neyse ki bunu mahkeme engelledi.

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