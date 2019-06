BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam da Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması'na katıldı. Erdoğan özetle şunları söyledi:İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı bertaraf etmektir.Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi, milletimizin birlik ve beraberliği hiç olmadığı kadar perçinlendi. Bugün AK Parti ülkemizdeki her kesimin, herkesin partisidir. Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk.Cumhur İttifakı ve AK Parti ülkenin iç barışının, huzurunun, istikrarının, hepsinden önemlisi milli bekanın teminatıdır. Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir.Siyaset mühendislerinin parlattığı adayın Anıtkabir'den Ordu Havalimanı'nda yaşanan skandala kadar her yerde maskesi düşmüştür. İnşallah 23 Haziran günü, milletimiz en doğru kararı verecek. Anadolu irfanı, bir kez daha yalan ve iftira siyasetine galebe çalacaktır.Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk demokrasisinin altını oyuyor demektir. Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz. Valimiz, feraset sahibi ve bana şunu söyledi; 'Başkanım, bu seçim arefesinde davayı açarsam doğru olur mu diye düşünüyorum' dedi. Ben de kendisine 'Sabırlı ol, seçimden sonra davanı aç.' Çünkü bu milletin valisine 'it' diyecek olan, bu milletin evladı olamaz.25 yıldır emin ellerde yönetilen İstanbul, birikimiyle, samimiyetiyle, vizyonuyla, devlet tecrübesiyle kendisine yakışır bir başkanın idaresinde inşallah Binali Bey kardeşimin yönetiminde 2023'e yürüyecektir.