Erdoğan’dan skandal buluşmaya sert tepki

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Sancaktepe'de yapılan toplam bedeli 276 milyon lirayı bulan 28 kalem yatırım ve hizmetin toplu açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Sancaktepe'nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ne kadar? Gençler bilmez. 20 yıl öncesinde altyapısıyla, üstyapısıyla, okullarıyla, hastaneleriyle, mesire yerleriyle, doğalgazıyla, suyuyla acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Çöp dağları yok muydu? Ama hamdolsun biz iktidar olduk, Sancaktepe adeta küllerinden doğdu. Birileri çıkmış kendine göre atıyor, tutuyor. Diyor ki '25 senede ne yaptınız?' Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamıyormuş. İstanbul'un neresinde ne olmuş, haberi yok.Duvarlara ne yazdılar? 'Zulüm 1453'te başladı' dediler. Bunu yazanlar CHP zihniyeti. Şimdi bu CHP zihniyeti pazar günü bizden oy isteyecek. CHP zihniyetine sesleniyoruz: Zulüm 1453'te başlamadı, gönüllerin fethi 1453'te başladı. 31 Mart'ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında kimler var? Yunanlılar vardı. Yunan gazetelerinde atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi? Bu pazar günü bunu tersine çevirmeye var mıyız? Çok gayret edeceğiz, çok çalışacağız. İnşallah bu işi tersine çevireceğiz.(Muhammed Mursi'nin vefatı) Muhalefete yakın bazı sosyal medya hesapları üzerinden sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insanlık adına utanıyorsunuz. Çünkü bu CHP zihniyeti, onun benzerleri benimle ilgili de ne diyorlardı? Mursi içeri atıldığı zaman 'Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak.' diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler, Sisi zihniyetidir. Biz, bunlardan korkmuyoruz. Biz, kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz. İşte bunun için ülkemizi ve İstanbul'u, ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen, halk düşmanı bu faşist zihniyete pazar günü teslim etmeyeceğiz.Sadece yüzde 10 oranında bir yeniden sayımla 16 bin oy gaspedilmekten ancak kurtarıldı. Birileri ısrarla diyor ki 'Öyleyse hırsız kim?' Memur yerine bankalardaki işçileri yerleştirenler bu işin sorumlusu değil de kim? AK Parti'nin oylarını başka partiye yazan veya buharlaştıran, bu tezgahı kuran ve göz yuman kimse, hırsız odur. Hırsız, gece seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır. İlla ismiyle mi söylemek lazım. Zaten hırsız kendini bildiği için. Sürekli çırpınıp duruyor.CHP adayına destek ya Kandil'den geliyor ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanından Selo'dan ya da yurt dışından geliyor. Selo 'Oylar CHP'nin adayına' diyor. Kandil 'Oylar CHP'nin adayına' diyor. Terör örgütlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ne ilgisi olur? Biz Viyana'ya Brüksel'e kimin belediye başkanı seçildiği ile uğraşıyor muyuz? Demek ki dert başka.İstanbul'daki otelde moderatörle CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak, nasıl cevaplar verecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Moderatör ile CHP adayı bir otel binasında 45 dakika baş başa görüşmüşler. CHP adayı 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylediği durumla karşı karşıyayız. Daha aday sıfatı taşırken bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi, tüm İstanbul'u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun diyorum. Belediye başkanlığı ve siyaset her şeyden önce ahlak gerektirir, saygı gerektirir, sevgi gerektirir. Bu vasıfların hiçbiri yok. Söylediği yalanlarla, aklınca çevirdiği dolaplarla tüm İstanbul ve Türkiye ile adeta dalga geçiyor.Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. İşte ben de diyorum ki Mursi, eceliyle değil öldürülmüştür. Mısır'da ilk demokratik yolla yüzde 52 oy oranıyla cumhurbaşkanı olan Mursi'nin naaşından bile korktular. Ailesine Sayın Mursi'yi vermediler. Köyüne defnetmediler, devlet kendi belirlediği yere Mursi'yi defnetti. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa bunları yapacağız. Bunun yanında aynı şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. Osaka'daki G20 toplantısında gündeme getireceğimiz konulardan biri de bu olacak.