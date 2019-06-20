Etek giydirip, çektikleri görüntü ile şantaj yapan 2 kişi yakalandı

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce iş yeri kurşunlama olayı ile ilgili hakkında yasal işlem başlatılan T.B.Ç. ve S.K., aleyhlerinde ifade verdiği öne sürülen B.B.'yi takibe aldı. Şüpheliler, iddiaya göre B.B.'yi iş çıkışı bir eve götürerek etek giydirdi. Bu anları kamera ile kayda alan şüpheliler, B.B.'den 5 bin TL istedi. B.B., olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan T.B.Ç. ve S.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Kişisel verilerin kaydedilmesi, şantaj, tehdit ve hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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