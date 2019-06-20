İstanbul Jandarması zehir tacirlerine darbe vurdu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şahısların elde ettikleri uyuşturucu maddeyi (Skunk) İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yol kontrollerine yoğunluk veren ekipler, TEM yolu üzerinde şüpheli olarak gördüğü kapalı kasa araçta arama yaptı.







ÇUVAL DOLUSU UYUŞTURUCU

Yol kenarında duran araca dikkatle yaklaşan Jandarma ekipleri, önce aracın sürücüsü ile yandaki şüpheli şahsı etkisiz hale getirdi. Şüpheliler etkisiz hale getirildikten sonra araçta detaylı arama yapan Jandarma ekipleri; aracın bagaj bölümünde 55 adet çuval içinde yaklaşık 650 kilo uyuşturucu madde (Skunk) ele geçirdi.





SUÇLARI KABARIK

Gözaltına alınan şahıslardan E.K.'nin resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak gibi 4 ayrı suç kaydı bulunurken F.Ç.'nin de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Yakalanan 2 şahıs emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.