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İstanbul merkezli terör operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 10:59

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017'de Mardin kırsalında düzenlenen operasyonlar sırasında terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınakta ele geçirilen dijital materyallerden kimlik bilgileri çıkan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Muş ve Kocaeli'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldığı ve çeşitli eylemlerle katıldığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 28 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul merkezli terör operasyonu
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