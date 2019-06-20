Jandarma uygulamasında 429 şüpheliye gözaltı

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, jandarma sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kullanımının yoğun olabileceği ve suç odağı haline geldiği değerlendirilen metruk binalar ile tamamlanmayan inşaatlar ve köprü altlarında uyuşturucu uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya, asayiş, trafik, KOM, istihbarat birimleri ile komando birliklerinden 14 bin 511 personel katıldı. Jandarma personelince yapılan denetimlerde 132 dedektör köpekten de faydalanıldı.

Uygulama kapsamında 3 bin 863 metruk bina kontrol edilirken, ekiplerce kimlik bilgileri sorgulanan 130 bin 273 kişiden çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 407'si gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanma suçundan 40 şüpheliye işlem yapılırken, 22 şüpheli de gözaltına alındı.

Denetimler kapsamında 22 kilogram eroin, 380 gram esrar, 22 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 637 kök Hint keneviri, 4 uyuşturucu hap, 36 sentetik ecza, 5 gram metamfetamin, 240 bin kök haşhaş, 1 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 6 av tüfeği ve 23 adet mermi ele geçirildi.