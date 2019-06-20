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Mahrem imamlara operasyon

Giriş Tarihi: 20.6.2019
Mahrem imamlara operasyon
Konya merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 63 zanlıdan 8'i daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 35 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bursa merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.
Denizli merkezli 4 ilde FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 akademisyen gözaltına alındı.
Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı. Şahin G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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Mahrem imamlara operasyon
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