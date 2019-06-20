"O görüntüler dünyanın her yerinde haberdir ve kamu yararı vardır"

İŞTE SETA MEDYA ARAŞTIRMALARI DİREKTÖRÜ DR.İSMAİL ÇAĞLAR'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAŞLIKLAR:

ERTUĞRUL ÖZKÖK YANILIYOR

Medyada bu konuda başta Ertuğrul Özkök olmak üzere bazı eleştirileri ben de okudum. Bence yanılıyorlar. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Bu görüntülerin yayınlanmasında kamusal fayda vardır. Herkesin bildiği gibi tüm Türkiye o günlerde tarihi bir tartışmayı konuşuyordu. İki tarafa da eşit mesafede duracağını ilan eden bir moderatörün tartışmasın bir tarafı ile bir otelde gizlice 46 dakika görüşmesi dünyanın her yerinde haberdir.

Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya görüşmesinde yeni perde

BU GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINDA KAMUSAL YARAR FAYDA VARDIR

Herkesin tüm detaylarını merak ettiği bir tartışmanın moderatörü ile CHP Adayı İmamoğlu bir otelde gizlice buluşuyorsa bunda bir kamusal yarar vardır. Kimse bunun tersini söyleyemez. Dünyanın neresinde olursa olsun bir gazeteci eline ulaşan böyle bir görüntüyü değerlendirir.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE EKREM İMAMOĞLU'NUN ÖZEL HAYATINA VE KİŞİSEL HAKLARINA SALDIRI YOKTUR

Burada bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Sabah Gazetesi'nde yayınlanan bu haber ve görüntülerde ne moderatör İsmail Küçükkaya ne de CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunulmamıştır. Özel hayatına müdahale edilmemiştir. Bir gazetecilik görevi yerine getirilerek "tartışma öncesi otelde 46 dakika ne konuştunuz" sorusu yöneltilmiştir.

DÜNYANIN HER YERİNDE BU GÖRÜNTÜLER HABERDİR

Kimse kusura bakmasın dünyanın her yerinde bu görüntüler bir haberdir. Bir gazeteci bu görüntülere ulaştıysa mutlaka yayınlamak zorundadır. Bu görüntülerin yayınlanmasını eleştirenler önce kendi gazetecilik anlayışını sorgulamalıdır.