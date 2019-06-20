PKK’nın Türkiye’deki en önemli adamı öldürüldü

Bitlis'in Sehi ormanlarında Jandarma Özel Harekât Timlerince gerçekleştirilen nokta operasyon sonucu ölü ele geçirilen teröristin 4 milyonluk kırmızı listede aranan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut (47) olduğu belirlendi. Terör örgütünün Türkiye'deki en önemli adamlarından olan Yakut, PKK'nın bölgede aldığı ağır darbeler, moral ve motivasyon bozukluğu yaşayan teröristlerin toparlanmalarını sağlamak için bizzat Murat Karayılan tarafından geçen yıl bölgeye gönderilmişti. 28 yıldan beri dağ kadrosunda en azılı teröristler arasında yer alan Şerif Yakut, PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Komuta Konseyi üyesiydi. JÖH'ün 8 aydan beri peşinde olduğu teröristin Sehi ormanlarında kıstırıldığı, 2 korumasının kaçtığı öğrenildi.

SİNCAR'DAN ÖLÜM ÜÇGENİNE GELDİ 8 AY YAŞAYABİLDİ

59'u güvenlik görevlisi, 68 kişinin şehit edildiği hain saldırılara bizzat katılan terörist Yakut, Şırnak, Siirt, Batman kırsalında da hain saldırılarda başrol oynadı. Terörist Yakut, PKK elebaşlarından Murat Karayılan tarafından 8 ay önce bizzat Orta Saha sorumlusu olarak Diyarbakır kırsalına gönderildi.

BARO BAŞKANI'NIN DA KATİLİ

Şerif Yakut hakkında Şırnak, Van, Siirt, Batman Başsavcılıklarınca 68 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yakalama kararı bulunuyordu. Batman Hasankeyf'te mayınlı saldırıda Batman eski Baro Başkanı Sedat Özevin ile İHD eski Şube Batmanı ve köy muhtarı Sadi Özdemir, kardeşleri Salih ve Sıddık Özdemir'in öldürülmesi, Siirt'te sivil aracın taranarak Nergiz Evin, Zeynep Evin adlı kardeşler ile Nuran Olgaç ve Kevser Çekin'in öldürülmesi, Nuran Evin'in yaralandığı saldırının emrini vermekten aranıyordu.

ÖLÜM ÜÇGENİNE GELEN SORUMLU 1 YIL İÇİNDE ÖLÜYOR

Diyarbakır'da son 2 yılda 23'ü yönetici 241 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 5'i terör örgütünün sözde Orta saha diye adlandırdığı Diyarbakır, Bitlis, Batman, Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Muş kırsalını içine alan bölgenin sorumlularıydı. 2 yılda sözde orta saha sorumluları Ekrem Güney, Nevzat Gündüz, Abdusselam Arslan, Saadettin Dede ile Murat Üçer öldürüldü. Diyarbakır kırsalındaki terörist sayısı 350'den 80'e düştü. Bölgeye sorumlu düzeyde gönderecek terörist bulamayan örgüt, kış operasyonları öncesi teröristlerdeki moral ve motivasyon bozukluğuna bağlı toplu teslim olmalar ve çözülmelerin önüne geçmek için 4 milyonluk kırmızı listedeki Şerif Yakut'u bölgeye gönderdi, ancak o da 8 ay içinde öldürüldü.

KATILDIĞI VE EMRİNİ VERDİĞİ HAİN SALDIRILAR

6 Mart 2006: Batman'da polis aracının taranarak Hacı Alkan, Mehmet Emin Keskin, Cem Genç ve Süreyya Kınay'ın şehit edilmesi

5 Aralık 2006: Şırnak Güçlükonak Akdizgin Köyü yoluna mayın döşenerek 3 askerin şehit edilmesi, 14 askerin yaralanması

24 Mayıs 2007: Şırnak Güçlükonak'taki Taşkonak-Yağızoymak Köyü yoluna mayınlı saldırıda Uzman Çavuşlar Vedat Dayıoğlu, Bayram Bulut, Atıf Günkan, Bekir Çakır, Samet Kırbaş ile er Mahir Yıldırım'ın şehit edilmesi, 10 askerin yaralanması

9 Haziran 2007: Güçlükonak'ın Damlarca Köyü yoluna mayınlı saldırıda Akçay Tugay Komutanlığı Destek Grup Komutanı Yarbay Melih Gülova, Binbaşı Ramazan Armutlu ile er Hasan Güreşen'in şehit edilmesi, 5 askerin yaralanması

25 Eylül 2007: Güçlükonak'ın Fındık beldesi Kaletepe mevkiinde 1 astsubayın şehit edilmesi

7 Ekim 2007: Şırnak Gabar Dağı Makas Kayalıkları mevkiinde astsubay Ahmet Sarıoğlu ile erler Bayram Güzel, Turgay Salgur, Mehmet Uyar, Seyfi Altuntaş, Mehmet Yıldırım, Mehmet Uçarı, Kasım Aksoy, Şükrü Karataş, Emrah Eryılmaz, Sıddık Küçükgöz, Fetullah Selçuk, Mehmet Coşkun'un şehit edilmesi.

12 Ekim 2007: Şırnak'ın Gabar Dağında uzman Çavuş Ünal Demir'in şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması

13 Kasım 2007: Şırnak Gabar Dağı'nda Üsteğmen Gökhan Yavuz'u ile askerler Gökhan Soylu, Özkan Kılıç, Erdem Yüce'nin şehit edilmesi, 10 askerin yaralanması

4 Aralık 2007: Şırnak Gabar Dağında Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı Bordo Bereli Yüzbaşı Sinan Eroğlu'nun şehit edilmesi

17 Temmuz 2008: Şırnak Gabar Dağında 1 askerin şehit edilmesi, 4 askerin yaralanması

25 Temmuz 2008: Şırnak Güçlükonak'a bağlı Koçyurdu köyü yoluna mayınlı saldırıda İskender Ercan, Mehmet Gidiş ve Mehmet Koç adlı 3 er'in şehit edilmesi

24 Aralık 2008: Şırnak Cizre İlçe merkezinde zırhlı askeri aracın taranarak Zeki Yolcu, Turan Dağmacı ve Erhan Karataş adlı askerlerin şehit edilmesi, 9 askerin yaralanması

6 Eylül 2009: Siirt Eruh'a bağlı Görendoruk Köyünde Başçavuş Murat Taş ile erler Burak Kopucuoğlu, Hüseyin Gürlek, Orhan Kılıç, Emrah Temel ve Yusuf Ulaş'ın şehit edilmesi

6 Temmuz 2010: Batman Gercüş'teki Vergili karakoluna saldırıda er Süleyman Tekgül'ün şehit edilmesi, 2 askerin yaralanması

1 Ağustos 2010: Batman'ın Hasankeyf İlçesi Demirbilek Köy yoluna mayın döşenerek, eski Baro başkanı Sedat Özevin ile Sadi, Salih ve Sıddık Özdemir adlı 3 kardeşin öldürülmesi

2 Ağustos 2010: Siirt Eruh'ta emniyet binasına roketli saldırıda polis Ahmet Mutlu'nun şehit edilmesi

12 Eylül 2010 günü Eruh Çırpılı köyünde yola mayın döşenip er Fevzi Tekir'in şehit edilmesi

16 Aralık 2010: Mardin Dargeçit'te uzman çavuş Kenan Erdem'in şehit edilmesi

21 Mart 2011: Eruh Dağdöşü ve Dikboğaz Köy yoluna mayın döşenip 6 askerin şehit edilmesi

15 Temmuz 2011: Siirt'te polis aracının taranarak komiser Osman Demir'in şehit edilmesi

19 Eylül 2011: Siirt Eruh Milyanis Köyünde Abdullah Öztürk adlı köylünün kaçırılarak kurşuna dizilmesi

20 Eylül 2011: Siirt'te sivil aracın taranarak kardeşler Nergiz Evin, Zeynep Evin ile Nuran Olgaç, Kevser Çekin'in öldürülmesi, Nuran Evin'in yaralanması