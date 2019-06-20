Yalan çelişki inkar

BUGÜN NELER OLDU

CHPİstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun TRT Haber'deki programda yine yalana sarıldı. Daha önce öğrenci aylık mavi akbil fiyatı '50 TL' olacak diyen CHP adayı, İBB AK Parti Meclis Grubu'nun verdiği önerge ile kabul edilen 40 TL'yi kendisinin indirdiğini öne sürdü. Ancak teklif, mazbatasının iptal edilmesinden sonra yapıldı. Ardından teklif CHP'nin önerisi olan 50 TL yerine AK Parti'nin önerisi olan 40 TL yapıldı. CHP'nin adayı, Binali Yıldırım'la birlikte katıldığı ortak yayında yaptığı gibi yine ayrımcılığa devam ederek "Bağcılar'daki çocuk ile Kadıköy'deki çocuğu eşitleyeceğiz" dedi. "Çocuklar eşit değil mi?" şeklindeki soruya ise "Tabii ki eşit değil" dedi. 5 yıl yönettiği Beylikdüzü Belediyesi sınırlarında olan kreş vaadini 5 yılda yerine getiremeyen İmamoğlu, "Eğer şu süreç olmasaydı bu ay içerisinde belki de vaadimiz olan 150 kreşe hızlıca başlayacak" iddiasını ortaya attı. Bolu'daki işçi çıkarılması sorulduğunda 'İşten çıkarıldıklarını sizden öğrendim' sözleriyle şaşkınlık yaratan İmamoğlu Beylikdüzü'nü AK Parti'den devraldıktan sonra yaptığı işçi kıyımını "Ben kimseyi işten çıkarmadım. İşe gelmeden maaş alanları çıkardık" diyerek kendini savundu. Sayıştay raporuyla ilgili yalanlarını ise "Raporda rakam yazmaz. Borcu arkadaşlarım hesapladı" diyerek itiraf etti. "Bana çay getiren kişi sürüldü", "Oteldeki görüşme 2-3 dakika sürdü" yalanlarını yineleyen İmamoğlu, dün ise yine çark edip "Küçükkaya ile 15 dakika bir arada durduk" dedi.BIR internet sitesinin canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise görüşmenin içeriğinden bahsetmeden olayın ortaya çıkmasından ötürü otel yönetimini ve hükümeti suçlamaya kalkıştı. Kılıçdaroğlu ortaya çıkan gerçekleri konuşmak yerine otel yönetiminin devlet istihbaratıyla işbirliği yaptığını iddia ederek hedef saptırdı.SABAH'ın, CHP İstanbul adayı ve İsmail Küçükkaya'nın oteldeki buluşma görüntülerini belgeleriyle ortaya koymasına rağmen CHP taraftarı ve İmamoğlu destekçisi medya görüntüler karşısında sessiz kaldı. Cumhuriyet, Sözcü ve Oda TV gibi yayın kuruluşları "gayri ahlaki" görüşmeyi ya görmezden geldi ya da Küçükkaya ve FOX TV'nin açmaya hazırlandığı davayı haberleştirmeyi tercih etti. Görüşmenin gerçekleştiği otel karalanmaya çalışıldı.