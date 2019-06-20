Yıldırım’dan çifte müjde

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti ve Cumhuriyet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçime sayılı günler kala yeni müjdelerini sıraladı. Sosyal medya hesabından vaatlerini duyuran Yıldırım, "Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz. İstanbul'da tapu tahsis belgesi olan vatandaşlara tapuları teslim edeceğiz" bilgisini verdi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grubu verdiği öneri ile Yıldırım'ın öğrenci akbil fiyatını 85 TL'den 40 TL'ye düşüren vaadini gerçekleştirmişti. Yıldırım, dün akşam ayrıca Bahçelievler'deki bir düğün salonunda düzenlenen Hakkarililer Gecesi'ne katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada CHP adayına "Hala kendini belediye başkanı sanıyor. Adama sorarlar; başkansan niye sokak sokak koşturup kampanya yapıyorsun?" sözleriyle yüklendi.